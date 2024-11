Latina ci risiamo, il Crotone cala il poker al Francioni

Latina-Crotone è stata partita a senso unico, dominata in lungo e in largo dalla squadra calabrese che si è imposta su quella di Boscaglia, apparsa solo una brutta copia della precedente gara col Sorrento, sin dai primi minuti.

La cronaca

Latina che si schiera con un 3-5-2 con: Cardinali, Marenco, Di Renzo, Vona, Ercolano, Di Livio, Petermann, Riccardi, Improta e Bocic. Al 4′ è già in vantaggio il Crotone, tiro di Tumminello, protagonista di giornata, Cardinali respinge sui piedi di Oviszach che la mette dentro da pochi passi.

Al 10′ svarione difensivo del Latina, ancora protagonista Tumminello che serve sui piedi Gomez che davanti a Cardinali deve solo buttare dentro il pallone del 2-0. Prova una timida reazione il Latina ma senza mettere in allarme D’Alterio. Inizia la ripresa e dopo cinque minuti cala il tris il Crotone con Silva che viene servito sulla trequarti, si sposta sulla sinistra e sotto al sette batte Cardinali con un eurogol. Al 55′ imbarca ancora gol la squadra nerazzurra con Tumminello che sfugge a tutti superando la difesa pontina, arriva davanti a Cardinali e firma il poker. Passano cinque minuti e viene concesso un rigore ai pitagorici, ammonito Marenco. Dal dischetto va Gomez che però si fa parare la conclusione da Cardinali che evita così la cinquina. Gara che di fatto è da considerarsi chiusa così.

Un Latina che stasera sembrava essere tornato quello della gara di Benevento, quando il Latina tornò a casa con zero punti e cinque gol imbarcati. La cosa certa è che così non si va da nessuna parte e se si vuole salvare il salvabile in questa stagione non basta l’arrivo di un tecnico come Boscaglia ma nei primi giorni del mercato di Gennaio, e non negli ultimi come solito fare il Latina, vanno prese le pedine necessarie per salvare una stagione.

Latina Calcio 1932 0 – 4 Football Club Crotone

Latina Calcio 1932: (3-4-3) Cardinali, Ercolano (75’ Martignago), Vona E., Di Renzo, Di Livio (45’ Ciko), Riccardi, Crecco, Marenco, Petermann, Bocic (61’ Addessi), Improta (75’ Vona A., dal 89’ Saccani)). ALL BOSCAGLIA. A DISP: Civello, Basti, Berman, Cittadino, Cipolla, Segat, Iachini.

Football Club Crotone: (4-3-2-1) D’Alterio, Giron (79’ Groppelli), Cargnelutti, Oviszach (74’ Barberis), Gomez, Armini, Gallo (74’ Cantisani), Guerini (85’ D’Aprile), Schirò, Silva (79’ Kolaj), Tumminello. ALL LONGO. A DISP: Martino, Sala, Stronati, Vitale, Rojas, Aprea, Kostadinov, Chiarella.

Arbitro dell’incontro: Leone Domenico di Barletta

Assistenti: Chichi Mario di Palermo, Fumarolo Emanuele di Barletta

Quarto uomo: Caruso Simone Gerardo di Viterbo

Marcatori: 4’ Oviszach (C), 11’ Gomez (C), 50’ Silva (C), 54’ Tumminello (C)

Ammoniti: 49’ Petermann (L), 58’ Ercolano (L), 60’ Improta (L), 71’ Gallo (C)

Recuperi: 1’ pt; 2’ st.A

Angoli: Latina 1932 4 – 0 FC Crotone

Note: Spettatori totali 1869 di cui 890 abbonati e 78 ospiti