Latina, ciclisti aggrediti a Capoportiere: la Polizia denuncia 40enne

La Polizia di Stato di Latina, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, ha denunciato in stato l’uomo, ritenuto responsabile dell’aggressione ai danni di due ciclisti avvenuto nella mattinata del 27 aprile, quando i poliziotti della squadra volante erano intervenuti nei pressi di Capoportiere, a seguito della segnalazione da parte della Sala Operativa di un’aggressione ai danni di due ciclisti.

Giunti sul posto, gli operatori hanno preso contatti con i richiedenti, i quali hanno riferito che, mentre percorrevano la via in bicicletta, erano stati affiancati da un’autovettura il cui conducente, con atteggiamento aggressivo, gli aveva proferito gravi minacce per poi bloccargli la strada.

L’uomo in seguito sarebbe sceso dal veicolo aggredendo fisicamente uno dei due ciclisti, colpendolo con pugni e calci e facendolo rovinare a terra. Subito dopo si sarebbe allontanato, salvo poi fare ritorno poco dopo, reiterando le minacce nei confronti delle vittime danneggiando altresì la bici in di uno dei due malcapitati, prima di dileguarsi definitivamente in direzione del centro cittadino.

Alla luce di quanto emerso l’uomo è stato pertanto pertanto deferito all’Autorità Giudiziaria.

Si rappresenta che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che, pertanto, nei confronti dell’indagato vige il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.