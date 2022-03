Latina, cimitero ed estumulazione delle salme: interrogazione di Fratelli d’Italia

La vicenda del cimitero comunale e delle estumulazioni finisce al centro di una interrogazione presentata come primo firmatario dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia Gianluca Di Cocco.

“E’ mio interesse fare chiarezza sulla questione perché tanti cittadini hanno ancora informazioni parziali e poco chiare in materia – spiega il consigliere comunale Di Cocco – Punto oscuro, su cui va fatta chiarezza, è quelle delle comunicazioni relative alle scadenze contrattuali e estumulazioni. Infatti, il mancato interesse, nei confronti di una procedura di cui un cittadino può benissimo non essere mai venuto a conoscenza, significherà, secondo quanto è scritto in questo criticato regolamento, “assenso al trattamento ecc.” e tutto ciò con spese a carico degli inconsapevoli cittadini concessionari, i quali si troveranno a dover pagare somme che, per ogni singola salma estumulata potrebbero andare dai 8-900 euro fino anche ad oltre 1.500 euro e molti cittadini hanno anche 3-4 e più salme interessate a queste procedure e questo senza considerare le enormi difficoltà economiche che la gran parte delle famiglie sta attraversando da molti anni a questa parte.

La nota del 9 settembre del 2021 firmata dall’ing. Angelica Vagnozzi, in qualità di responsabile del Servizio Lavori Pubblici del comune di Latina di fatto autorizza la pubblicazione di un lungo elenco di salme (oltre 1.300 nominativi) da estumulare, presentato da Ipogeo Latina srl, Società gestore del cimitero urbano di Latina dall’11 maggio 2009, in forza di un progetto di finanza approvato nel 2007.

Tale autorizzazione – spiega Di Cocco – è stata concessa nel richiamo agli articoli 80, 83 e 112 del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con delibera di Consiglio comunale n. 25 del 29 aprile 2021 e, secondo quanto si legge nell’intestazione delle diverse pagine in pubblicazione, le salme interessate sarebbero “senza contratto, per le quali, essendo scaduto il periodo d’uso sono soggette a liberazione, ovvero rinnovo”.

In un’altra nota datata 26 gennaio 2022, è stato pubblicato un altro elenco, contenente oltre 1.500 nominativi da sottoporre alla stessa procedura. Ora – puntualizza il consigliere di Fratelli d’Italia – moltissime persone non hanno neppure avuto conoscenza della procedura di estumulazione, con il rischio di trovare la salma della persona cara, con l’attribuzione inoltre delle spese per le procedure previste da richiamato regolamento del 2021”.

Sempre secondo il regolamento, “i titolari della sepoltura devono versare la tariffa prevista per il servizio di estumulazione ordinaria – afferma Di Cocco – Per questo ho deciso di presentare una interrogazione all’assessore competente e al sindaco Coletta per sapere: