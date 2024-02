Latina città di mare, Musumeci e Rocca: “Porto e posti barca”

Sviluppo della marina, portualita’, blue economy. Questi i temi al Teatro D’Annunzio di Latina, affrontati nel convegno “Sorella Acqua”.



Nel corso della giornata è stata fornita una visione sull’inquadramento storico, ambientale e sociale circa le risorse acqua e mare, per poi affrontare le prospettive in termini di blue economy, sostenibilità e difesa della costa, attraverso gli interventi di amministratori e associazioni di categoria.

Le conclusioni sono state affidate nel pomeriggio al Ministro per la protezione civile e per le politiche del mare, Nello Musumeci:

“L’ambizione dell’amministrazione comunale di Latina è quella di utilizzare ancor meglio il mare come risorsa turistica. Ambizione che governo nazionale e enti di categoria sono pronti a sostenere. È stato un grande errore finora non agire, Latina non è una località terragna. Come uomini di governo daremo il pieno sostegno all’amministrazione comunale, istituendo un tavolo di lavoro dove tutti daranno il proprio apporto”. Porto, diporto. Attacchi.

Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca è andato al sodo, rivolgendosi alla sindaca Celentano: “Matilde ci metto la faccia sulla futura realizzazione dei posti barca a Latina, garantendo che saranno fatti”.

Intervenuta in sede di convegno anche l’assessore al Turismo, all’Ambiente, alla Transizione Energetica e Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo:

“Il mare e l’acqua sono gli elementi che maggiormente rappresentano la zona della provincia di Latina. Da tali elementi è giusto partire per un profondo rilancio di questo territorio, puntando con decisione sul turismo, la vera grande risorsa”.

Così il senatore Nicola Calandrini, che ha sottolineato: “Il mare deve diventare il motore di crescita di tutto il territorio della provincia di Latina, una vasta area che comprende anche quei piccoli comuni che si trovano nell’entroterra e con i quali si deve creare un rapporto sinergico, che non deve ovviamente essere limitato ai soli mesi estivi”.