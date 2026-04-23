“Latina Città Universitaria e della Farmaceutica”, al via il tavolo operativo

Il progetto di trasformare il capoluogo pontino in un hub internazionale della farmaceutica e dell’alta formazione fa un passo decisivo. Ieri, mercoledì 22 aprile, presso la sede di Unindustria Latina, si è ufficialmente insediato il tavolo operativo per dare concretezza al protocollo d’intesa “Latina Città Universitaria e della Farmaceutica”, siglato lo scorso novembre tra Comune, Sapienza Università di Roma e Unindustria.

L’obiettivo è ambizioso: creare un patto territoriale per le competenze, allineando l’offerta formativa accademica alle reali necessità del polo chimico-farmaceutico locale, eccellenza assoluta a livello regionale e nazionale.

Le parole del sindaco Matilde Celentano:

“È importante fare sistema per rendere Latina un polo sempre più attrattivo. Questo protocollo rispecchia la mia visione strategica: una città in cui i giovani vengono a studiare e rimangono per un progetto di vita. In occasione del Centenario, vogliamo posizionarci come ‘città della farmaceutica’ a livello internazionale.”

Antonio Cosentino (Assessore all’Università):

“Avere un’Università non basta: servono servizi e opportunità concrete. Ci stiamo muovendo per rendere la città un ambiente capace di sostenere davvero gli studenti, affinché possano crescere e rimanere nel nostro territorio, non solo come sede di studio ma come luogo di opportunità.”

Prof. Alessandro Corsini (Sapienza):

“Confermiamo l’impegno a supportare percorsi formativi dedicati alla filiera farmaceutica, puntando sulla ricerca industriale anche attraverso l’attivazione di una nuova scuola di dottorato multidisciplinare.”

Tiziana Vona (Presidente Unindustria Latina):

“Il territorio di Latina deve consolidare il primato d’eccellenza regionale nella farmaceutica. Valorizzare il capitale umano con competenza e qualità sarà la leva strategica per attrarre talenti e nuovi investimenti, rendendo le nostre imprese ancora più competitive.”

Massimo Scaccabarozzi (Pres. Farmaceutica Unindustria):

“Questo tavolo è un passo concreto per colmare il fabbisogno di competenze attraverso una formazione mirata. È un’iniziativa strategica per consolidare la leadership di Latina, prima per export farmaceutico, favorendo innovazione e occupazione qualificata.”