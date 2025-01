Latina, cittadinanza onoraria al Capo della Guardia di Finanza

E’ stato convocato per giovedì prossimo, 30 gennaio, il Consiglio comunale straordinario con all’ordine del giorno il conferimento della cittadinanza onoraria della Città di Latina al Corpo della Guardia di Finanza. La seduta avrà inizio alle ore 10.

“Con questa iniziativa – ha dichiarato il sindaco Celentano – mantengo fede alla parola data in occasione del 92° anniversario dell’inaugurazione della nostra città, celebrato il 18 Dicembre scorso insieme al 90° della Tenenza della Guardia di Finanza di Littoria, primo presidio del Corpo della Guardia di Finanza nel territorio pontino, e del 90° dell’istituzione della Provincia di Latina. Nel mio discorso pronunciato davanti al Monumento del Bonificatore avevo annunciato la volontà dell’amministrazione comunale di conferire la cittadinanza onoraria alla Guardia di Finanza. E la settimana prossima onoreremo questo impegno, condiviso da tutti i gruppi consiliari”.

“Nel corso dei 90 anni di servizio sul territorio pontino – ha aggiunto la prima cittadina – il Corpo della Guardia di Finanza si è sempre distinto per l’impegno e l’abnegazione per l’affermazione dei principi di legalità, trasparenza delle condotte e salvaguardia dei diritti fondamentali di ciascun componente della comunità locale, fornendo attraverso la lotta all’evasione, il controllo sulle violazioni finanziarie e le contraffazioni e la vigilanza sull’operato dei privati e delle pubbliche amministrazioni, il proprio fondamentale apporto per lo sviluppo e la crescita di un tessuto sociale ed economico sano e aderente ai principi fondamentali della Costituzione italiana. Con questa iniziativa vogliamo tributare, a nome dell’intera comunità cittadina, formale riconoscenza al Corpo della Guardia di Finanza”.

Al termine delle operazioni di approvazione della deliberazione da parte del Consiglio comunale, il sindaco Celentano consegnerà la pergamena di conferimento della cittadinanza onoraria al Corpo della Guardia di Finanza nella persona del comandante provinciale, il colonnello Giovanni Marchetti.