Latina, Cittadino è un nuovo calciatore della Nissa in Serie D

Andrea Cittadino non farà parte della rosa 2025-2026 del Latina Calcio 1932. Con un comunicato apparso questa sera, sui canali social del club siciliano, la Nissa, squadra di Caltanissetta, rende ufficiale il trasferimento dell’ormai ex centrocampista nerazzurro in Sicilia.

Il contratto di Cittadino con il Latina era comunque in scadenza. L’annuncio della Nissa arriva solo a confermare il fatto che il futuro del calciatore romano era lontano dalla provincia pontina: fuori dal progetto con Padalino, reintegrato con Boscaglia ma mai con elevato minutaggio, complice anche qualche problema fisico.

Ecco il comunicato con il quale la Nissa ha annunciato Cittadino:

“La Nissa – si legge – è lieta di annunciare l’arrivo in maglia biancoscudata di Andrea Cittadino, centrocampista classe 1994, romano di nascita, con una carriera solida alle spalle e tanta voglia di lasciare il segno anche in questa nuova avventura. Cresciuto nel settore giovanile della AS Roma, Andrea ha esordito tra i professionisti con il FeralpiSalò, per poi proseguire la sua crescita tecnica e personale in piazze di prestigio come Alessandria, Melfi e Mantova. La sua carriera prosegue con esperienze importanti tra Latina, Foggia, Bisceglie, Gubbio, Trento e Potenza. In ogni tappa, Cittadino ha saputo distinguersi per qualità, visione di gioco e grande personalità, interpretando al meglio il ruolo di regista moderno e mezzala con licenza d’inserimento. Nel suo prestigioso percorso non mancano promozioni, gol pesanti e stagioni da protagonista, come a Foggia e Gubbio, dove ha guidato il centrocampo con autorevolezza e carisma. Nell’ultima stagione ha vestito ancora la maglia del Latina in Serie C, confermando la sua affidabilità ai massimi livelli del calcio professionistico”.

“Sono felice di far parte di questa realtà storica. Voglio dare tutto me stesso per questa maglia –sono le sue prima parole da calciatore Biancoscudato– e contribuire a portare la Nissa dove merita”. “Andrea Cittadino arriva a Caltanissetta con entusiasmo, pronto a mettere la sua esperienza al servizio della squadra e della città. Un rinforzo importante per la mediana, con la personalità giusta per fare la differenza. Insomma uno di quei colpi destinati a lasciare il segno grazie alla maestria del Presidentissimo Luca Giovannone e del direttore sportivo Ernesto Russello”.

A seguirlo in questa esperienza siciliana, Antonio Marino, difensore ex Lecce che ha vestito i colori nerazzurri nella stagione 2023-2024.