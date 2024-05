Latina, cittadino tunisino irregolare rimpatriato: spacciava droga

Un cittadino tunisino, irregolare e con precedenti per spaccio, è stato accompagnato alla frontiera di Fiumicino, dalla Squadra Mobile per il rimpatrio.

Entrato illegalmente in Italia attraverso la frontiera terrestre di Ventimiglia nell’ottobre del 1994, l’uomo si era reso responsabile di numerose attività illecite. Arrestato nell’ottobre del 2006 insieme ad altri complici, durante un’operazione della squadra mobile di Latina, era stato condannato per detenzione e spaccio di stupefacenti e per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. Dopo aver scontato la pena nel carcere di Genova, è stato nuovamente rintracciato nella provincia di Latina.

A seguito dei controlli, è stato emesso un ordine di accompagnamento immediato in frontiera dal Questore della provincia di Latina, eseguendo così il provvedimento di espulsione emanato dalla Prefettura di Latina il 20 maggio scorso.

Dopo la convalida degli atti da parte dell’Autorità Giudiziaria, la Questura di Latina ha predisposto i servizi necessari per il rimpatrio, avvenuto nel pomeriggio del 24 maggio. Gli operatori della Questura hanno accompagnato l’uomo alla frontiera aerea di Fiumicino per l’imbarco su un volo diretto a Tunisi.