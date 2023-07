Latina, Club per l’Unesco: il contributo per le celebrazioni del centenario

Il Club per l’Unesco di Latina offre il suo contributo alle celebrazioni dei 100 anni nel 2032, con i fondi per la salvaguardia e la promozione del patrimonio storico.

Presentato al museo Cambellotti il disegno di legge per le celebrazioni del centenario della città di Latina. Mauro Macale, Presidente del Club per l’Unesco di Latina nonché Vicepresidente Nazionale della Federazione Italiana Club per l’Unesco (FICLU) ha vivamente apprezzato l’iniziativa e ha scritto al Sindaco Matilde Celentano.

“Il Club per l’Unesco di Latina è portatore, come tutti i Club nel mondo, degli ideali dell’Agenzia Unesco dell’ONU che contribuisce alla costruzione della pace attraverso la cooperazione internazionale in materia di istruzione, scienza e cultura – ha spiegato Macale – Negli anni, il nostro Club, si è posto all’attenzione della cittadinanza con dibattiti e convegni su vari temi sociali e culturali a tal proposito il Club per l’Unesco di Latina, da me presieduto, dichiara la sua disponibilità ad operare come veicolo di supporto, sostegno e valorizzazione a favore della città, qualora sia ritenuta valida e proficua la collaborazione del Club”.

Nel disegno di Legge per le celebrazioni del centenario della città di Latina è prevista la realizzazione di interventi volti alla promozione della conoscenza, della ricerca storica e scientifica, della pubblicazione di prodotti editoriali, dell’ ideazione e allestimento di mostre e produzione di eventi, tutto finalizzato alla conoscenza della città di Latina e del suo territorio in Italia e nel Mondo.