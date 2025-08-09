Latina, col Guidonia finisce 0-0: davanti serve la mano dal mercato

Trame di gioco interessanti, tanta aggressione ma tanta fatica a concretizzare le palle gol create. Al Francioni termina 0-0 tra Latina e Guidonia. L’ultima della amichevoli estive della squadra di mister Bruno, ad una settimana dall’esordio in gare ufficiali, ha messo ancora una volta in risalto la mancanza di un vero bomber d’area. Nel mentre si attende il recupero degli acciaccati Riccardi, Ciciretti ed Ercolano, rimane da registrare una difesa che, per almeno quanto visto nel primo tempo, non ha dato quelle garanzie che forse un po’ tutti si aspettavano. Bene invece sugli esterni con Pace e Porro. Non da meno anche sulla trequarti con un Pannitteri pronto a sacrificarsi tanto e con un Quiteo che ha mostrato sin da subito le sue qualità. E’ questa la situazione a poco più di sette giorni dall’esordio in Coppa Italia contro il Gubbio. Ora toccherà alla società, in un mercato fatto di occasioni, mettere a punto la situazione.

Cronaca

Al 12’ primo squillo nerazzurro. Pace mette dentro una balla palla dal fondo, ma Ekuban manca il pallone. Al 17’ ripartenza possibilmente pericolosa per il Latina. Ekuban è bravo a pulire una palla sporca e a mandare in profondità Panettieri, che peró non riesce a concretizzare. Al 20’ arriva il primo tentativo di impensierimento da parte del Guidonia che sugli sviluppi di una punizione dal lato sinistro prova a creare problemi alla retroguardia pontina, che però è brava a sventare il pericolo. Due minuti dopo ancora pericolosi gli ospiti con un cross dal fondo di Errico che però trova la testa di Regonesi. Al 38 ancora pericolo Guidonia. L’ex Zuppel combatte su un pallone sulla trequarti creandosi lo spazio per andare a concludere, il tiro esce di poco al lato di Mastrantonio. Sul fischio finale Pace prova la girata in rovesciata su angolo, ma la palla esce poco sopra la traversa. Il secondo tempo riparte come era finito il primo, ancora Latina a sfiorare il gol con De Ciancio, il suo tiro dal limite finisce al lato. Due minuti dopo però è il Guidonia ad andare vicino al gol. Ancora sugli sviluppi di un cacio di punizione dal limite. La palla messa in mezzo viene respinta verso Basti che è bravo a deviare evitando così il gol. Il Latina prova ancora a rendersi pericoloso con qualche folata qua è là, ma alla fine il secondo tempo regala veramente poche emozioni: 0-0 il risultato finale.

Tabellino

Latina Calcio 1932 0 – 0 Guidonia Montecelio

Latina Calcio 1932: Mastrantonio (Basti), Pace, Regonesi (Vona), Pannitteri, Quieto (Ciko), Marenco, Scravaglieri (Farneti), Parodi (De Marchi), Porro (Improta), Ekuban (Di Giovannantonio), De Ciancio. All: Bruno. A disp: Giora, De Fraia, Lo Bianco, Di Giulio, Catasus.

Guidonia: Stellato (Mazzi), Esempio, Malomo, Calzone (Iacoponi), Santoro, Cristini (Mulè), Zappella, Errico, Zuppel (Spavone), Sannipoli (Falleni) Bernardotto (Calì). All: Ginestra. A disp:, Stefanelli, Russo, Picardi, Toma, Mastrangelo, Rossi.

Arbitro: Antonio Elia di Ostia Lido

Assistenti: Valerio Fatati e Davide Gneo di Latina

Ammoniti: 42’ Porro (L), 60’ De Ciancio (L)

Angoli: Latina Calcio 1932 2 – 2 Guidonia Montecelio