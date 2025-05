Latina, “Coldiretti”: presentato il Villaggio agroalimentare

Latina è pronta ad essere invasa dai colori giallo e verde, in occasione del Villaggio Coldiretti, rassegna agroalimentare tra le più importanti sul territorio nazionale, in programma da venerdì 16 maggio a domenica 18. La rassegna interesserà il centro storico, e l’area di Via Diaz, trasformando la piazza principale in un vero e proprio feudo dell’enoagrogastronomia.

Tanti i panel della kermesse, dalle degustazioni di prodotti a chilometro zero ai live cooking: il più importante, previsto per domenica, quello con lo chef e conduttore televisivo Max Mariola, virale sui social per le sue ricette all’aperto ed ecosostenibili.

Lo chef sarà a disposizione della piazza nella giornata del 18, e dimostrerà alla cittadinanza la sua ultima creazione, il “Latina Sandwich”.

Per presentare al meglio il tutto, si è svolta questa mattina, nella Sala De Pasquale del Comune di Latina, la conferenza stampa introduttiva del Villaggio Coldiretti, alla presenza del sindaco Matilde Celentano, dell’assessore alle Attività Produttive, Antonio Cosentino e, naturalmente, del presidente della Coldiretti Latina, Daniele Pili.

“Per noi è un onore – esordisce Celentano – ospitare il Villaggio della Coldiretti, una rassegna solita albergare in città più importanti, ed è un piacere che la sinergia con Pili abbia portato ad un evento così, di marketing territoriale. Da bambini ad adulti la cultura del mangiare bene è fondamentale, siamo ciò che mangiamo”.

Concorda con la sindaca, l’assessore Cosentino: “Una manifestazione che rappresenta un bel momento d’incontro tra produttori e consumatori, per promuovere le nostre attività e la nostra agricoltura, un rafforzamento del grande rapporto dell’agricoltura pontina con

quella nazionale”.

“Ringrazio il sindaco – dichiara Daniele Pili, presidente di Coldiretti – per la fiducia e la co-organizzazione dell’evento. In piazza potremmo trovare la qualunque, da panel di cucina a degustazioni e dimostrazioni, come quella di Mariola che ringrazio per la disponibilità. Ringrazio inoltre, tutti i commercianti della zona del centro, la cui collaborazione sarà fondamentale.”

Programma Villaggio Coldiretti Latina 16 17 18 maggio

Latina è pronta a degustare le proprie eccellenze e a vestirsi di gialloverde, con l’agricoltura e l’alimentazione, argomenti focali del nostro quotidiano, al centro.