Latina, colpisce la madre anziana con un piatto in testa

La squadra volante della Polizia di Stato di Latina ha arrestato una donna di 53 anni per maltrattamenti e lesioni aggravate ai danni dell’anziana madre. Gli agenti sono intervenuti su segnalazione della vittima, trovando la madre ferita alla testa e alla mano sinistra dopo essere stata colpita con un piatto di ceramica dalla figlia durante una lite. La donna, agitata, ha brandito cocci di ceramica e forbici, rendendo necessario un accesso forzato nell’abitazione per procedere al soccorso. La madre ha riferito di violenze continue negli ultimi mesi. La figlia è stata arrestata e trasferita al carcere di Rebibbia, in attesa dell’udienza di convalida. Il procedimento è in fase di indagine e l’indagata è considerata presunta innocente.

Sempre a Latina, un giovane di 34 anni è stato arrestato per maltrattamenti nei confronti del padre. Già noto per episodi simili, il giovane è stato portato al carcere di Latina. Il caso è in fase di indagine.