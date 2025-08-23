Latina, colpo al Dodeca: cassaforte portata via nella notte

Un’auto-ariete contro l’ingresso, vetri in frantumi e la cassaforte strappata dal muro: così due uomini incappucciati hanno svaligiato nella notte il supermercato Dodeca a Latina.

Il blitz è scattato poco prima dell’una. I ladri hanno messo fuori uso le telecamere esterne e, armati di mazze, hanno raggiunto gli uffici dopo aver abbattuto saracinesca e vetrata. In pochi minuti hanno caricato la cassaforte sul mezzo e si sono dileguati.

L’allarme non ha funzionato a dovere — forse disturbato da un dispositivo elettronico — e a chiamare il 112 è stato un residente svegliato dal rumore. Quando Polizia e vigilanza privata sono arrivate, i banditi erano già fuggiti.

Gli investigatori analizzano ora le telecamere della zona. Il colpo ricorda da vicino quello messo a segno a luglio al Carrefour di via del Lido, segno che potrebbe trattarsi della stessa banda specializzata nei furti notturni tra Latina e dintorni.