Latina, colpo fallito e frontale con un’auto: è caccia ad una banda di ladri

Paura alla periferia di Latina dove, nella scorsa serata, una banda di ladri ha prima tentato un colpo con una vettura rubata – un’Alfa Romeo Giulietta – per poi, una volta fallito il loro obiettivo, rimanere coinvolti in un incidente con un automobilista che stava rientrando a casa.

Come riportato dall’edizione odierna di Latina Oggi, Polizia e Carabinieri erano già sulle tracce dei banditi per il furto della suddetta auto avvenuto nella serata di giovedì. La grande fuga si è conclusa poco dopo le 23, quando i banditi hanno provato a rubare delle attrezzature da un’azienda di Pantanaccio, alle porte di Latina. Fallendo miseramente nel loro intento, i soggetti sono ripartiti alla volta di nuove angherie, rimanendo coinvolti in un incidente tra Borgo Santa Maria e Borgo Sabotino.

A dare l’allarme, mentre i tre si volatilizzavano tra le sterpaglie, dei testimoni oculari della situazione, che hanno immediatamente avvertito i soccorsi e le forze dell’ordine.