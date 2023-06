Si sono calati dal tetto del centro commerciale Latina Fiori e poi hanno scassinato la cassaforte del negozio per animali Mobydick, a cui hanno portato via gli incassi degli ultimi giorni. Ladri esperti per un colpo pianificato nei particolari quelli che sono entrati in azione nella notte tra lunedì e martedì. Il bottino, come riporta l’edizione odierna di Latina Oggi, sarebbe superiore ai diecimila euro.