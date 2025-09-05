Latina, colpo sventato al bancomat: arrestata una banda di ladri

Tre persone di origine straniera sono finite in manette a Latina dopo aver tentato di prelevare denaro con carte di credito rubate. A bloccarle è stata la Polizia di Stato, allertata da un agente fuori servizio che aveva notato un’auto sospetta nei pressi di alcuni supermercati.

Il furto era avvenuto poco prima nel parcheggio: con una distrazione studiata a tavolino — un complice che finge di raccogliere degli occhiali da terra — la vittima era stata privata del borsello contenente effetti personali, cellulare e carte bancarie.

I tre si erano poi diretti verso un ufficio postale di Borgo Piave, ma l’arrivo della Volante ha interrotto il piano. Alla vista degli agenti, due di loro hanno cercato di disfarsi di carte e telefono, subito recuperati e riconosciuti come refurtiva.

Condotti in Questura e fotosegnalati, sono risultati avere precedenti per reati simili. Ora attendono il processo per direttissima.