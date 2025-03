Latina, coltellate ai Pub: chiuso per sette giorni il locale “teatro” dello scontro

Il Questore di Latina, Fausto Vinci, ha disposto la chiusura per sette giorni e la sospensione della licenza di un locale nella zona dei Pub, luogo in cui lo scorso novembre scoppiò una violenta rissa tra giovanissimi, culminata con il ferimento a coltellate di tre ragazzi.

Le indagini della Squadra Mobile hanno evidenziato che il titolare del locale, pur assistendo alla scena, non allertò le forze dell’ordine, limitandosi a uscire con una mazza da baseball per scacciare i ragazzi. Anche successivamente, quando uno dei feriti entrò nel locale per chiedere aiuto, l’uomo non ritenne di segnalare l’accaduto alle forze dell’ordine.

La rissa degenerò poi in una spedizione punitiva, che portò all’arresto di tre giovani per tentato omicidio in concorso e alla denuncia di altri 13 per rissa aggravata. Il Questore aveva già emesso 16 DACUR nei confronti dei coinvolti.

Secondo la Questura, una tempestiva segnalazione avrebbe potuto evitare l’escalation di violenza. Gli accertamenti della Divisione P.A.S.I. hanno confermato che il titolare non ha rispettato i doveri previsti per la gestione di un’attività commerciale. Per questo motivo, il locale resterà chiuso fino al 19 marzo.