Latina, coltellate al ristorante del lido. Un arresto a Roma

In poche ore, gli investigatori della Polizia hanno concluso le indagini sul ferimento di un ristoratore del lido, arrestando un uomo di Roma sospettato di tentato omicidio. L’uomo è accusato di aver colpito la vittima all’addome con un coltello durante una lite scaturita apparentemente per questioni di pagamento di un conto ritenuto troppo salato, dopo il pranzo consumato il primo maggio al ristorante “Capitan Vasco” lungo il lungomare pontino. I poliziotti della Squadra Mobile si sono diretti verso la Capitale già nella tarda serata di mercoledì, dopo aver raccolto testimonianze e aver visionato i filmati delle telecamere di sorveglianza del locale, gestito dalla famiglia della vittima, un uomo di 65 anni attualmente ricoverato in ospedale in condizioni critiche, sebbene sia fuori pericolo.