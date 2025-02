Latina, coltellate in zona pub: i tre giovani arrestati davanti al Gip

Tre giovani sono stati arrestati in relazione alla rissa e al tentato omicidio avvenuti nella zona della movida di Latina il 23 novembre 2024. La Polizia di Stato ha eseguito le ordinanze di custodia cautelare nei confronti di ragazzi tra i 18 e i 19 anni.

I tre giovani arrestati, accusati di tentato omicidio plurimo in concorso, a seguito di una rissa tra gruppi rivali scoppiata per futili motivi in zona pub, a Latina il 23 novembre scorso, sono comparsi oggi davanti al GIP del Tribunale di Latina: Mirko Iorio si è avvalso della facoltà di non rispondere, mentre Antonio Iustic e Francesco Manauzi hanno ammesso di aver partecipato alla “spedizione punitiva”, negando però di aver visto il coltello utilizzato per ferire la vittima.

La rissa, avvenuta in via Neghelli, ha visto coinvolti giovani tra i 16 e i 18 anni. Due ragazzi sono stati accoltellati, uno dei quali ha riportato gravi ferite al collo e al torace, finendo in ospedale in condizioni critiche con un polmone perforato e la recisione di un’arteria.

In totale, 16 persone sono state denunciate, tra cui nove minorenni. Sono in corso di notifica anche provvedimenti amministrativi disposti dal Questore di Latina nei confronti di tutti i partecipanti alla rissa