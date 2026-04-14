Latina Comics & Games cresce: nel 2026 un festival più grande e diffuso

Dopo le oltre 30mila presenze della prima edizione, torna Latina Comics & Games: appuntamento dal 16 al 18 ottobre 2026 nel centro storico, con un’edizione ancora più ambiziosa.

L’obiettivo è chiaro: raddoppiare i numeri e consolidare il festival come punto di riferimento nel Lazio. Per farlo, si amplia l’area della manifestazione, che coinvolgerà tutta la ZTL, da piazza del Popolo a Corso della Repubblica, fino a via Diaz, via Eugenio di Savoia e nuove zone del centro.

Il programma si arricchisce con ospiti, incontri, presentazioni e attività dedicate anche alle scuole. Spazio più ampio anche alla fiera e alla Artist Alley, con artisti e fumettisti da tutta Italia.

Confermate le esperienze immersive, come l’arena VR in piazza del Popolo, e nuove aree dedicate a giochi da tavolo e di ruolo.

Un festival che cresce e punta a diventare un appuntamento fisso per la cultura pop nel territorio.