Latina, commissioni consiliari: eletti presidenti e vicepresidenti

Si è svolta, presso la “Sala Calicchia” del Comune di Latina, la commissione consiliare per l’elezione dei nuovi presidenti e vicepresidenti.

Si sono riunite le commissioni Personale cultura e sport, Istruzione, Lavori pubblici, Pianificazione e Attività produttive

“Nella commissione Personale cultura e sport è stato nominato presidente Claudio Di Matteo e vicepresidente Mauro Anzalone; nella commissione Istruzione è stato nominato presidente Giuseppe Coriddi e vicepresidente Emiliano Licata; nella commissione Lavori pubblici è stato nominato presidente Fausto Furlanetto e vicepresidente Serena Baccini; nella commissione Pianificazione è stato nominato presidente Renzo Scalco e vicepresidente Pina Cochi e nella commissione Attività produttive è stato nominato presidente Dino Iavarone e vicepresidente Claudio Di Matteo.

Come per le precedenti commissioni, il Sindaco Matilde Celentano ha voluto augurare ai consiglieri buon lavoro, sottolineando l’importanza delle funzioni consultive e preparatorie degli atti e dei provvedimenti consiliari e di controllo sull’attività dell’Amministrazione comunale. I giorni 18 e 20 luglio sono in calendario le riunioni delle commissioni mancanti, Trasparenza e Urbanistica, per la nomina delle stesse cariche”.