Latina, con oltre un chilo di droga in via dei pub: arrestato 53enne

È colpo grosso delle autorità che, nella scorsa nottata, hanno sottratto più di un chilo di droga ad un 53enne, prontamente arrestato.

L’operazione rientra nell’ambito dei controlli ad “Alto Impatto”, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati nelle “zone rosse” della città. In via dei pub, gli agenti hanno notato l’uomo aggirarsi in maniera sospetta tra la folla. Poi, lo hanno sorpreso a dispensare un involucro ad un cittadino romeno di 34 anni, già noto alle forze di Polizia.

Se il secondo è stato immediatamente fermato e controllato, il primo, riuscito a darsela a gambe, è stato prima rintracciato, poi bloccato e perquisito. Sono stati quindi rinvenuti, nelle disponibilità dell’uomo, 27 grammi di cocaina suddivisi in nove involucri, un coltello a serramanico e la somma in contanti di 150 euro, provento dell’attività di spaccio.

Una volta fatta visita all’abitazione dell’arrestato, i carabinieri si sono imbattuti, all’interno di una piccola cassaforte, in ulteriori 78 grammi di “coca” suddivisa in 12 involucri, 26 grammi di hashish, 490 euro in contanti, un bilancino di precisione, vario materiale per il confezionamento delle dosi. Per non farsi mancare nulla, nascosta dietro un armadio, è stata trovata una busta in plastica contenente un chilo di marijuana.