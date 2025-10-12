Latina, con una lama da 17 centimetri in auto: denunciato un 38enne

Un uomo di 38 anni di Latina, già noto alle forze di polizia, è stato denunciato dai carabinieri di Latina per essere stato ritrovato in possesso di armi o oggetti atti ad offendere.

L’uomo, in auto assieme ad un 46enne, è stato perquisito nell’ambito di uno dei tanti controlli straordinari del territorio attuati dalle forze dell’ordine. Entrambi si erano mostrati subito agitati alle autorità che, pertanto, hanno proceduto a perquisirli.

Nelle disponibilità dell’uomo è stato dunque rinvenuto un coltello a serramanico dalla lunghezza di circa 17 centimetri, immediatamente posto sotto sequestro e l’uomo denunciato dai militari dell’arma.