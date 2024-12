Latina, concerto “Le colonne sonore del cinema d’autore” al Circolo Cittadino

Un evento imperdibile per gli amanti del cinema e della musica: domenica alle ore 20.30 nello spazio Teatro del Circolo Cittadino “Sante Palumbo” in Piazza del Popolo a Latina, si terrà il concerto-spettacolo “Le colonne sonore del cinema d’Autore”.

Con il patrocinio della Provincia e del Comune di Latina, l’esibizione vedrà protagonisti i Giovani Filarmonici Pontini accompagnati dal fisarmonicista Cristiano Lui, sotto la direzione del Maestro Stefania Cimino.

Il programma della serata include:

• Medley da Il fantastico mondo di Amélie e dai film di Fellini, con musiche di Nino Rota;

• Le colonne sonore de Il medico della mutua, Don Camillo, Schindler’s List e Nuovo Cinema Paradiso;

• L’immancabile La vita è bella;

• L’esecuzione di Oblivion, per una serata all’insegna della musica immortale.

L’intero incasso sarà devoluto all’Associazione Umanitaria Semi di Pace odv per sostenere il progetto Germogli. L’iniziativa offre supporto psicologico, logopedico e neuropsicomotorio a minori e famiglie in difficoltà, grazie alla collaborazione di professionisti e volontari, senza alcun costo per le famiglie.

Un’occasione per celebrare l’arte, sostenere una nobile causa e immergersi nelle indimenticabili colonne sonore del grande cinema.