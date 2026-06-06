Latina, Condò rinnova: il diesse calabrese ha firmato fino al 2029

La delusione per la finale persa, la festa per la salvezza conquistata. Poi, mesi di silenzio in quel di Piazzale Serratore, dove il Latina pare essersi costruito, attorno all’impianto ora nelle mani solo ed esclusivamente del comune, un fortino inespugnabile. Tanti viavai, eventistica di ogni genere, ma zero comunicazione da parte del club.

Oggi, il sole fa capolino per la prima volta dopo la tempesta: il diesse Luigi Condò firma il rinnovo fino al 2029. Tante le voci che lo vedevano lontano, su alte piazze di B e di C, ma il direttore ha scelto il cuore, ha scelto quella Latina che gli è stata vicina durante momenti difficili e in altri in cui c’era da festeggiare. Ha scelto di voler continuare a lavorare in sinergia con la società, per regalare alla piazza momenti come quelli che hanno portato 9mila persone allo stadio, sold out mai visto dai tempi della B.

Ora, tra mille incognite, il futuro appare meno nebuloso e il Latina è pronto per cominciare a pensare, tout court, alla stagione 2026-27.

Di seguito, il comunicato della società: “Il Latina Calcio 1932 è lieto di comunicare il rinnovo di contratto del Direttore Sportivo Luigi Condò fino al 2029. Una scelta di continuità e fiducia, che conferma la volontà della Società di costruire valore attraverso competenza, equilibrio e visione.

La stagione appena conclusa ha portato con se risultati importanti, con il raggiungimento della salvezza ed una storica finale di Coppa Italia. Tali risultati sono stati ottenuti anche grazie alla coesione impressa dal Direttore Sportivo al gruppo squadra, il quale si è rivelato capace di affrontare con spirito e determinazione ogni momento dell’annata.

Il rinnovo rappresenta un segnale forte per tutto l’ambiente nerazzurro, ed in particolare per i tifosi che possono guardare al futuro con ambizione e fiducia, consapevoli di poter contare su una figura di grande professionalità e capacità, centrale nel percorso di crescita del club.

La società Latina Calcio 1932 intende così ribadire la propria volontà di consolidare un progetto serio e duraturo, nel segno dell’identità, dell’appartenenza e della voglia di continuare a far crescere il calcio a Latina”.