Latina, Condò: “Una squadra con rabbia e furore agonistico”

Luigi Condò ha esordito parlando della sua percezione della piazza di Latina, che ha definito “storica” e ricca di potenzialità. “Latina è una piazza che ha grandi potenzialità e che merita una squadra con un forte senso di appartenenza. Il nostro obiettivo è creare entusiasmo e dare soddisfazioni ai tifosi”, ha affermato il direttore sportivo. Parlando del mercato, ha aggiunto: “Sappiamo che il mercato è difficile. Abbiamo già avuto conversazioni con il tecnico e abbiamo idee chiare su chi potrà rimanere e chi potrebbe andar via. È fondamentale creare una rosa che abbia un’anima e che rispecchi le caratteristiche di gioco che vogliamo attuare”.

Condò ha anche messo in evidenza il valore del carattere e dell’impegno: “Nel calcio, se non hai rabbia e furore agonistico, arrivi poco lontano. Dobbiamo cercare giocatori che non solo abbiano qualità tecniche, ma anche un forte desiderio di rappresentare questa maglia e questa città”. Ha poi sottolineato la necessità di sfoltire la rosa attuale, che conta 16 giocatori sotto contratto, confermando che si stanno già studiando le possibili uscite e i nuovi innesti. “È un processo che richiede tempo e pazienza, ma siamo determinati a costruire una squadra competitiva e affiatata”, ha aggiunto.

Il presidente Terracciano ha poi preso la parola per spiegare le ragioni dietro la scelta di Condò. “Abbiamo cercato un professionista con esperienza e qualità. Luigi ha dimostrato di avere idee chiare e di essere motivato a creare qualcosa di importante qui a Latina. È fondamentale per noi avere un ambiente unito, dove tutte le componenti della società lavorino nella stessa direzione”. Terracciano ha inoltre enfatizzato l’importanza del supporto dei tifosi, sottolineando che “la squadra ha bisogno del calore della sua gente”. Ha invitato la comunità a unirsi, affermando: “Il pubblico di Latina è essenziale per il nostro successo. La loro passione e il loro supporto possono fare la differenza in un campionato difficile”.

In chiusura della conferenza, un giornalista ha posto una domanda significativa al presidente: “Presidente, che messaggio si sente di dare alla piazza in vista di questa nuova stagione?” Terracciano ha risposto con passione e sincerità: “Chiedo alla piazza di unirsi a noi, al di là delle difficoltà passate. Il nostro obiettivo comune è quello di far crescere il Latina, e per farlo abbiamo bisogno del sostegno di tutti. È fondamentale che ci sia un clima di collaborazione e positività. Dobbiamo imparare dai nostri errori e guardare avanti con determinazione”.