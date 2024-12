Latina, consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana

Questa mattina, presso i Saloni di Rappresentanza della Prefettura di Latina, il Prefetto, Dottoressa Vittoria Ciaramella, ha conferito le Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a quindici cittadini della provincia, che si sono distinti per il loro impegno e il contributo in vari settori della vita pubblica. La cerimonia ha visto la partecipazione di autorità locali, Comandanti delle forze dell’ordine e Sindaci dei comuni di residenza dei premiati.

L’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, istituito nel 1951, premia coloro che si sono distinti in ambito scientifico, culturale, artistico, economico e nelle cariche pubbliche, ma anche in attività sociali, filantropiche e umanitarie, nonché per i lunghi e significativi servizi prestati nelle carriere civili e militari.

I premiati sono stati:

Cavaliere Dott. Vincenzo Perna, Commissario Capo in congedo della Polizia di Stato, residente nel Comune di Sezze.

Cavaliere Sig. Giovanni Paragliola, Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, in servizio presso il Ministero dell’Interno, residente nel Comune di Fondi.

Cavaliere Dott. Mauro Di Milla, Commissario Capo della Polizia di Stato, in servizio presso il Ministero dell’Interno, residente nel Comune di Gaeta.

Cavaliere Dott.ssa Silvia Corbo, Vice Ispettore della Polizia di Stato, in servizio presso il Ministero dell’Interno, residente nel Comune di Cisterna.

Cavaliere Dott. Giuseppe Gigante, Maresciallo in congedo della Guardia di Finanza, residente nel Comune di Cisterna.

Cavaliere Dott. Marco Senatore, Funzionario presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, residente nel Comune di Aprilia.

Cavaliere Sig. Gianluca Attanasio, Assistente Capo Coordinatore del Corpo di Polizia Penitenziaria, residente nel Comune di Aprilia.

Cavaliere Dott. Enrico Conte, Maggiore dell’Aeronautica Militare, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, residente nel Comune di Latina.

Cavaliere Avv. Francesco Di Leginio, già Dirigente dell’Avvocatura Comunale di Latina e Presidente Provinciale dell’Associazione Nazionale Alpini, residente nel Comune di Latina.

Cavaliere Dott. Vincenzo Labori, Sottufficiale in congedo dell’Esercito Italiano e Vice Presidente Provinciale dell’Unione Nazionale Mutilati per Servizio, residente nel Comune di Terracina.

Cavaliere Dott. Filippo Rossignolo, Appuntato Scelto Qualifica Speciale dell’Arma dei Carabinieri, residente nel Comune di Terracina.

Cavaliere Sig. Simone De Meo, Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri, residente nel Comune di Formia.

Cavaliere Dott. Sebastiano Cavallaccio, Maresciallo Aiutante in congedo dell’Arma dei Carabinieri, residente nel Comune di Aprilia.

Cavaliere Dott. Giuseppe Bottone, Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri, residente nel Comune di Latina.

Cavaliere Dott. Luigi Filannino, Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri, residente nel Comune di Latina.

Questi quindici individui, con il loro impegno e dedizione, rappresentano un esempio di servizio e responsabilità verso la collettività. La cerimonia si è conclusa con la consegna della Medaglia Commemorativa per il 160° anniversario della Croce Rossa Italiana, da parte del Presidente Provinciale, Dr. Lorenzo Munari, al Prefetto Ciaramella, come segno di riconoscimento per il lavoro instancabile dei volontari della Croce Rossa.