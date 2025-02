Latina, consegnati alla Sapienza l’ex Garage Ruspi e l’ex Banca d’Italia

In una cerimonia che ha segnato un nuovo capitolo per il centro storico della città, il Comune di Latina ha consegnato le chiavi dell’ex Garage Ruspi e dell’ex Banca d’Italia alla rettrice della Sapienza – Università di Roma, Antonella Polimeni.

Questo passaggio, parte di un progetto strategico volto a trasformare Latina in una vera città universitaria, è stato celebrato con un evento presso l’ex Garage Ruspi, dove il sindaco Matilde Celentano ha ribadito l’importanza dell’integrazione dell’università nel tessuto sociale ed economico della città.

“Oggi è un grande giorno per la nostra città e per la nostra comunità, che voglio condividere con tutti voi. Stiamo dando concretezza a un progetto strategico che punta a fare di Latina una vera e propria città universitaria”, ha dichiarato il sindaco Celentano durante la cerimonia, sottolineando il percorso iniziato dalla città nel 1991 con la prima facoltà e proseguito con l’arrivo di nuove istituzioni. Latina, che oggi conta oltre 4.000 studenti italiani e stranieri, potrà così contare su nuove strutture e servizi pensati per attrarre e accogliere al meglio la popolazione studentesca d’Italia e del mondo.

Il sindaco, come riportato anche dal quotidiano Latina Oggi, ha evidenziato come la firma dell’accordo per la concessione, che ha una durata trentennale, non rappresenta un semplice atto formale, ma segna l’inizio dei lavori necessari per l’adeguamento degli spazi. “L’ex Garage Ruspi è fresco di ristrutturazione; il cantiere è stato chiuso a dicembre 2024”, ha aggiunto Celentano, ringraziando il vicesindaco Massimiliano Carnevale e ricordando il contributo degli ex sindaci Vincenzo Zaccheo e Damiano Coletta, che hanno rispettivamente acquisito l’immobile tramite finanziamento e acquistato l’ex Banca d’Italia grazie all’intervento del senatore Riccardo Pedrizzi.

Nei prossimi giorni, i tecnici incaricati dalla Sapienza interverranno per adeguare la rete informatica dell’ex Garage Ruspi e per realizzare una sala multimediale destinata a eventi culturali e artistici. Una parte degli spazi dell’ex Banca d’Italia sarà anch’essa adattata per usi universitari. I canoni annui, pari a 86.539,50 euro per l’ex Banca d’Italia e 49.757,74 euro per l’ex Garage Ruspi, saranno corrisposti al netto degli interventi funzionali.