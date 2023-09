Latina, continua il ciclo di disinfestazione per prevenire il Dengue

Al via, dalla giornata di oggi, un nuovo ciclo di disinfestazione contro le zanzare. Gli interventi si svolgeranno dal 18 al 22 settembre, dalle ore 23 alle ore 4. La popolazione è invitata a non esporre all’esterno dell’abitazione indumenti o sostanze alimentari, a chiudere porte e finestre, a tenere in casa gli animali domestici e a svuotare i sottovasi delle piante. Tutti i prodotti utilizzati sono regolarmente autorizzati dal Ministero della Sanità come presidi medico chirurgici, tutti appartenenti alla nuova generazione, per la cura dell’ambiente e la tutela della salute pubblica.

“Il Comune di Latina – dichiara l’assessore all’Ambiente Franco Addonizio – ha ritenuto di effettuare un altro ciclo di disinfestazione contro le zanzare, dopo quelli già svolti a fine luglio e a fine agosto. La misura si è resa necessaria per prevenire casi di virus Dengue, trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori come la zanzara tigre”.

Di seguito il calendario:

18 settembre

Zone interessate: Corso Matteotti – Strada Epitaffio – Via Romagnoli – Via Piave – Via Latina

19 settembre

Zone interessate: Corso Matteotti – Strada Epitaffio – Via Diaz – Via Medaglie d’oro – Via Cesare Augusto – Via Don Carlo Torello

20 settembre

Zone interessate: Via E. Filiberto – Via Romagnoli – Via Piave – Via Latina – Via Duca del Mare – Via Volturno – Via Garigliano – Via Padre S. Agostino – Via del Lido

21 settembre

Zone interessate: Via Duca del Mare – via Volturno – Via Garigliano – Via Padre S. Agostino – Via del Lido – Via Diaz – Via Medaglie d’Oro – Via C. Augusto – Via Don C. Torello – SS.156

22 settembre

Zone interessate: Latina Scalo – Borgo Podgora – Tor Tre Ponti – Chiesuola – Borgo Piave – Borgo Santa Maria – Borgo Bainsizza – Borgo Montello – Borgo Faiti – Borgo San Michele – Borgo Isonzo – Borgo Sabotino – Borgo Le Ferriere – Borgo Grappa – Quartieri Q4 e Q5 – Latina Mare