Latina, continua il confronto sull’isola pedonale

Continua il confronto dell’isola pedonale nel capoluogo pontino, nel Consiglio Comunale scorso, quasi tutto il consiglio era a favore alla realizzazione di un’isola pedonale con fulcro Piazza del Popolo. Il PD consiliare di Latina rilascia un comunicato stampa in merito:

“Il dibattito sviluppatosi in questi giorni sul riassetto del sistema di mobilità urbana risulta fuorviante e incompleto rischiando di far scivolare ogni confronto nello sterile “isola pedonale si, isola pedonale no”.

In occasione del Consiglio Comunale del 31 luglio scorso è stato di fatto chiarito un punto: quasi tutto il Consiglio Comunale è favorevole a realizzare in modo definitivo un’isola pedonale con fulcro in Piazza del Popolo anche più grande di quella attuale, superando la fase di sperimentazione per giungere alla realizzazione di un’area urbana nel centro storico sostanzialmente riservata a pedoni e biciclette, mezzi d’emergenza e veicoli di persone disabili. In tal senso si sono chiaramente pronunciati, oltre la maggioranza dei Consiglieri, la Sindaca Matilde Celentano e l’Assessore Gianluca di Cocco.

Questo è certamente un ottimo risultato per tutti. Ora, però, bisogna andare oltre, cioé costruire un percorso pianificatorio. programmatico e di dialogo, che, all’interno del quadro normativo, consenta di giungere alla realizzazione di un sistema di mobilità funzionale e moderno, con una visione di lungo periodo, per ricucire le scomposizioni della città, rendere l’intero territorio facilmente usufruibile a tutti i cittadini, anche al fine di ridurre le fonti di inquinamento e tutelare la salubrità, andando incontro alle esigenze di mobilità dei Cittadini in generale e delle singole categorie (lavoratori, studenti, anziani, turisti etc)

L’amministrazione ha da poco approvato il documento di indirizzo per la progettazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e dei piani di settore, cioè l’atto di pianificazione e programmazione che definisce l’idea di città in movimento che si vuole perseguire. Probabilmente non tutti in Consiglio e nella Giunta Comunale ne hanno esaminato il contenuto e gli indirizzi. E’ fondamentale non solo conoscerne e studiarne il contenuto, ma, soprattutto, procedere con concretezza ad approfondire i diversi settori cioè il Piano Generale del Traffico Urbano PGTU, il Piano Urbano di Sosta PUS, il Piano Comunale della Mobilità Ciclistica e Pedonale PCMC, il piano del Trasporto Pubblico Urbano PTPU ed il Piano Urbano della Logistica Sostenibile PULS.

Non semplici acronimi, si tratta di approfondire politicamente e tecnicamente questi strumenti di pianificazione, entrando nel merito della questione mobilità e servizi per costruire una serie di interventi con l’obiettivo di presentare, entro l’anno prossimo, una città con un trasporto pubblico efficiente e più competitivo rispetto all’autovettura, per una città in cui spostarsi a piedi e in bicicletta sia facile, sicuro e conveniente, dove si possa serenamente camminare, prima di tutto per bambini e anziani; una mobilità multimodale e a basso impatto, inclusiva e aperta all’innovazione tecnologica.

L’isola pedonale (ci si auspica le isole pedonali) sarà quindi uno degli elementi che compone la vivibilità del capoluogo pontino e dovrà essere facilmente raggiungibile e usufruibile, dotata di servizi, a cominciare dall’arredo urbano e dal verde pubblico, con un piano del commercio funzionale nel quale le imprese commerciali e le altre attività, pubbliche e private, possano programmare i propri investimenti. Nell’area pedonale dovranno necessariamente essere ricomprese e rilanciate una serie di strutture attrattive anche per il turismo, come il Museo Cambellotti, il Teatro e la pinacoteca, la Biblioteca, il Mercato Annonario, le piazze storiche, mentre alcune strutture (ad esempio Garage Ruspi, Banca d’Italia, Palazzo M, Casa della Musica e delle Arti) dovranno trovare una propria funzione specifica rientrando nel circuito di servizi ed offerte ai cittadini ed ai turisti.

Per fare questo occorre che con urgenza l’Amministrazione affronti concretamente la proposta di PUMS e si dedichi ad approvare i piani di settore, iniziando ad aprire la discussione nelle competenti Commissioni con l’ausilio dei propri tecnici ed Uffici e di professionisti, per poi informare, ascoltare e confrontarsi con la Cittadinanza e le varie realtà economiche e sociali, coinvolgendo attivamente l’intera comunità.”