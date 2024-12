Latina, continua la “Paura del Topo” nelle scuole del capoluogo

Dopo la psicosi nata nel plesso di via Bachelet, continua la “Paura del Topo”. È il caso del plesso di Via Quarto, dove nei giorni scorsi sono stati avvistati roditori sia all’interno che all’esterno della scuola. La problematica si trascina da almeno 15 giorni, con richieste di intervento da parte delle famiglie verso il Comune e la dirigente scolastica, che ha già segnalato l’urgenza della derattizzazione e della sanificazione degli ambienti.

Le famiglie chiedono interventi immediati per garantire un ambiente salubre e sicuro per i bambini. Alcuni genitori, esasperati dalla mancanza di risposte concrete, hanno contattato anche l’assessore alla scuola, Francesca Tesone, che ha assicurato interventi tampone, sebbene questi non abbiano finora risolto la questione in modo definitivo.

La situazione evidenzia non solo un problema igienico-sanitario, ma anche una carenza di prevenzione. Nel corso dell’estate, la città di Latina è rimasta senza un servizio attivo di derattizzazione e disinfestazione, come sottolineato dalle associazioni locali e dai cittadini. Questo ha aggravato una condizione già precaria, peggiorata anche dalla presenza di rifiuti accumulati vicino ai cassonetti.

Mentre si attendono azioni concrete da parte dell’amministrazione comunale per risolvere l’emergenza, le famiglie continuano a chiedere maggiore attenzione e un piano d’intervento efficace per prevenire il ripetersi di situazioni simili. La tutela della salute e della sicurezza dei bambini rimane una priorità che richiede un approccio coordinato e deciso tra istituzioni, tecnici e comunità locale.