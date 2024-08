Latina, continuano i concerti di violino e violoncello al secondo chiosco

Continuano i concerti all’alba e al tramonto al lido di Latina, che sono diventati una vera e propria rassegna musicale che si svolge ogni venerdì da Appeal Beach. Il secondo chiosco a sinistra a Latina Lido, immerso tra mare e lago, è un luogo di relax e uno spazio dove vivere la cultura e la musica immersi nella natura.

La rassegna, che prende appunto il nome “Dall’alba al tramonto“ perché i concerti si svolgono con una doppia esibizione degli artisti nella stessa giornata: alle ore 5:30 del mattino e alle ore 18:00, prosegue venerdì 9 agosto. Da Appeal Beach arrivano altri due artisti: Laura Zaottini al violino e Matteo Cutillo al violoncello.

Anche per questi due interpreti concerti all’alba e al tramonto in una suggestione che si rinnova.

Gli appuntamenti sono tutti ad ingresso libero.

Per informazioni: tel. 392.9163366

www.appealbeach.it

LAURA ZAOTTINI

Diplomata al Conservatorio L. Refice di Frosinone nel 2011.

Tra le ultime esperienze più significative:

– Tournée in Cina con l’Orchestra Filarmonica Campana

– Tournée in Corea del Sud con l’Orchestra del Conservatorio de L’Aquila

– Trasmissione televisiva”Cavalli di battaglia” (RaiUno) con Gigi Proietti

– Produzione “070”, concerti al Circo Massimo con Renato Zero

MATTEO CUTILLO

E’ laureato in violoncello presso il conservatorio “S. Cecilia”, Roma. Ha partecipato a tournée con orchestre in Sud America, Asia ed Europa. Svolge attività musicale anche in ambito pop.