Latina, contrasto all’antisemitismo online: sei denunce

La Polizia di Stato ha deferito all’Autorità Giudiziaria sei persone ritenute responsabili del reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, commessi attraverso i social network.

L’operazione è stata condotta dalla DIGOS di Latina, a seguito di una denuncia presentata lo scorso mese di aprile da una vittima che aveva segnalato di essere stata destinataria di offese e intimidazioni a sfondo antisemita online, oltre a un crescente clima di odio riscontrato sul web.

Le attività investigative, basate su un monitoraggio approfondito dei social network, hanno portato all’individuazione di messaggi pubblicati all’interno di una pagina Facebook riconducibile a un’associazione impegnata nella valorizzazione della storia e della cultura ebraica, ma utilizzata – secondo quanto accertato – per la diffusione di contenuti offensivi e discriminatori.

Secondo gli inquirenti, i soggetti denunciati avrebbero pubblicato commenti dal contenuto denigratorio e istigatorio, travalicando i limiti del diritto di critica e della libertà di espressione, integrando così le ipotesi di reato previste dall’articolo 604-bis del codice penale.

Le indagini della DIGOS hanno permesso di ricostruire i fatti e raccogliere gli elementi utili a sostenere l’azione dell’Autorità Giudiziaria, nell’ambito di un’attività più ampia di contrasto ai fenomeni di odio e discriminazione online.