Latina contro il degrado, allontanati i clochard sotto i portici e piazza San Marco

Come già documentato ad inizio settimana dalla redazione di Latina Corriere, il problema dei clochard senza dimora impelle sul capoluogo pontino. Ora, la città si attiva, a farlo per prime le istituzioni. Su indicazione infatti, del Sindaco Matilde Celentano, la Polizia Locale di Latina, sotto la direzione della comandante facente funzioni Sabrina Brancato, ha avviato ieri una serie di sopralluoghi per affrontare il problema dei clochard. Gli agenti hanno operato in Corso della Repubblica, allontanando due senzatetto dai portici. Uno di loro ha accettato di trasferirsi al dormitorio notturno di via Villafranca, ma è ritornato in centro. Oggi è stato nuovamente allontanato, e i controlli proseguiranno quotidianamente.

Abc ha effettuato una bonifica delle aree adiacenti e della fontana di piazza San Marco, rimuovendo oggetti lasciati dai senzatetto. Nella giornata di oggi è previsto un ulteriore sopralluogo presso Villaggio Trieste, sede della mensa Caritas, a seguito di segnalazioni dei cittadini.

Il sindaco Celentano e l’assessore ai Servizi Sociali Michele Nasso hanno sottolineato l’importanza di questi interventi e il continuo impegno dei servizi sociali nel gestire la situazione. Nasso ha apprezzato il lavoro della Polizia Locale e confermato che il fenomeno dei senza fissa dimora viene affrontato con costanza e approcci diversi per soddisfare le varie esigenze delle persone coinvolte.