Latina, controlli ai cantieri: multe per migliaia di euro e confisca di due mezzi

Proseguono senza sosta i controlli della Polizia Stradale di Latina sui cantieri stradali attivi nelle principali arterie della provincia. Gli agenti, impegnati in una vasta attività di monitoraggio lungo la Via Pontina e la Statale Appia, hanno riscontrato diverse irregolarità nei lavori di manutenzione in corso, dal taglio dell’erba alla sistemazione del piano viabile.

Durante le verifiche sono emerse numerose violazioni, tra cui l’assenza di autorizzazioni, segnaletica carente o del tutto assente, mancanza del tecnico responsabile di cantiere e perfino la presenza di veicoli privi di copertura assicurativa. Le sanzioni elevate ammontano a diverse migliaia di euro, con la decurtazione di 10 punti dalla patente e la confisca di due macchine operatrici per un valore complessivo di circa 50.000 euro.

“Controllare i cantieri significa tutelare non solo i lavoratori, ma anche gli automobilisti”, sottolinea la Polizia Stradale, che annuncia la prosecuzione dei controlli per tutto il periodo estivo. L’obiettivo è duplice: garantire il rispetto delle norme nei luoghi di lavoro e prevenire condotte di guida pericolose che possano compromettere la sicurezza degli stessi operai impiegati lungo la strada.