Latina, controlli “Alto Impatto”: in manette un tunisino

Prosegue il dispositivo “Alto Impatto” messo in campo dai Carabinieri per monitorare le zone di Latina recentemente scosse da episodi incendiari e dall’esplosione di ordigni artigianali. Nel corso delle verifiche notturne, concentrate tra mercoledì e giovedì, le pattuglie della Compagnia di Latina e le unità dell’8° Reggimento Lazio hanno fermato un’auto durante un normale posto di blocco.

Il conducente, un cittadino tunisino residente in città, è risultato destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Latina: deve scontare poco meno di tre mesi di reclusione per una condanna legata a maltrattamenti in ambito familiare risalenti al 2023. Dopo l’identificazione, l’uomo è stato arrestato e accompagnato in carcere.

Dai controlli è emerso anche che il veicolo da lui utilizzato era privo di assicurazione, motivo per cui è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

L’attività, inserita in un più ampio piano di prevenzione, ha portato inoltre all’identificazione di 30 persone, alla verifica di 19 veicoli e all’esecuzione di due perquisizioni.