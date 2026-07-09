Latina, controlli antidroga: sequestrati presunti bulbi di oppio

Nella serata di ieri, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato di Latina ha denunciato in stato di libertà un uomo di 50 anni, di nazionalità indiana e residente nel capoluogo pontino, per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso della perquisizione del locale, gli operatori hanno rinvenuto, all’interno di un magazzino, una busta contenente presunti bulbi essiccati di oppio, per un peso complessivo di circa 161 grammi.

La successiva ispezione ha consentito inoltre di recuperare un ulteriore scatolone contenente cinque buste sigillate, anch’esse con all’interno presunti bulbi di oppio, per un peso complessivo di circa 108 grammi.

Dietro il banco cassa sono state inoltre rinvenute 17 bustine contenenti tabacco chimico da masticare, successivamente sottoposte a sequestro amministrativo per vendita non autorizzata.

Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale e sarà oggetto dei successivi approfondimenti tecnico-scientifici.

Al termine degli accertamenti, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, l’uomo è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.