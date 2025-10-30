Latina, controlli dei carabinieri: droga e armi bianche, denunciato un giovane

Un pomeriggio di controlli serrati ha interessato le strade di Latina, dove i Carabinieri del Comando Provinciale, affiancati dalla Squadra d’Intervento Operativo dell’8° Reggimento Lazio, hanno messo in campo un servizio straordinario “ad alto impatto” per contrastare microcriminalità e spaccio.

Durante le verifiche, sette militari e tre pattuglie hanno controllato 24 persone e 18 veicoli, eseguendo anche quattro perquisizioni e accertamenti presso le abitazioni di soggetti sottoposti a misure restrittive.

Nel corso delle operazioni è stato denunciato un 24enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso a piedi con un cutter di 12 centimetri nascosto tra i suoi effetti personali. L’arma impropria è stata sequestrata e il giovane dovrà rispondere del reato di porto di oggetti atti a offendere.

I controlli hanno inoltre portato alla segnalazione alla Prefettura di due uomini, un 34enne di origine marocchina e un 38enne residente a Latina, trovati in possesso di modiche quantità di hashish e cocaina. Le sostanze, destinate all’uso personale, sono state sequestrate e inviate per le analisi di laboratorio.