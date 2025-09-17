Latina, controlli dei Carabinieri: volano gli elicotteri

All’alba, i Carabinieri del Comando provinciale di Latina hanno avviato una vasta operazione di controllo e perquisizioni mirate alla ricerca di droga e armi nel capoluogo. Decine di militari stanno setacciando diverse aree della città, concentrandosi sulle abitazioni di persone con presunti legami a vari ambienti della criminalità locale. L’intervento straordinario fa parte delle strategie messe in atto per contrastare i traffici illeciti e la serie di attentati intimidatori verificatisi negli ultimi mesi.