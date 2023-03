Latina, controlli del Nas nelle mense scolastiche: scattano sanzioni

Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d’intesa con il Ministero della Salute, ha realizzato una campagna di controlli a livello nazionale finalizzato alla verifica dei servizi di ristorazione e delle imprese di catering assegnatari della gestione delle mense presso gli istituti scolastici.

Controlli anche in provincia di Latina dove sono state controllate 13 aziende di ristorazione collettiva/cooperative operanti all’interno delle mense scolastiche di cui 3 operanti in scuole dell’infanzia che sono risultate non conformi per carenze igienico – sanitarie e strutturali e mancata attuazione delle procedure di autocontrollo H.A.C.C.P. Per tali criticità è stata interessata l’ASL per le prescrizioni di competenza finalizzate al ripristino dei requisiti di legge. Sono state elevate sanzioni pecuniarie per 2.000 euro.