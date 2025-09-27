Latina, controlli dopo gli attentati: spuntano 70 cartucce

Dopo i gravi episodi che hanno scosso il capoluogo pontino nelle ultime settimane, la Polizia ha messo in campo una vasta operazione di controllo del territorio “Ad Alto Impatto” nelle zone più sensibili della città, quali via Guido Rossa e viale Pierluigi Nervi.

Per tre giorni, a partire da giovedì sera, le strade sono state presidiate da un ingente schieramento di forze, tra cui agenti della Squadra Volante, della Squadra Mobile, della Polizia Stradale, del Reparto Prevenzione Crimine “Lazio” e di unità cinofile della Polizia di Stato, con il supporto della Guardia di Finanza.

Oltre ai controlli su strada, sono state diverse anche le perquisizioni domiciliari: in un’abitazione gli agenti hanno rinvenuto 73 cartucce calibro 22 Winchester detenute illegalmente da un cittadino straniero, immediatamente denunciato. Segnalato inoltre un individuo già colpito dal divieto di ritorno a Latina, mentre un automobilista è stato fermato con un tasso alcolemico quattro volte superiore al consentito.

Il bilancio complessivo parla di 383 persone identificate, 37 con precedenti, 278 veicoli controllati, 31 posti di blocco e 8 sanzioni al Codice della Strada, con ulteriori controlli che saranno dispiegati nel corso delle prossime settimane.