Latina, controlli sul lungomare: multe e sequestri della Polizia Locale

È un primo vero weekend di alta stagione segnato da legalità, prevenzione e sicurezza stradale quello appena trascorso sul lungomare di Latina. Il Comando di Polizia Locale ha infatti dato il via a un’operazione straordinaria ad ampio raggio nelle zone della marina, finalizzata a garantire una viabilità fluida e a verificare il rispetto delle normative da parte delle attività balneari. Il piano operativo ha visto l’impiego di 8 autopattuglie, impegnate in turni continui sia al mattino sia al pomeriggio. I controlli si sono concentrati sulla gestione dei flussi di traffico più critici, in particolare durante le ore di punta dell’esodo e del controesodo dei bagnanti. Sono state elevate circa 200 sanzioni per violazioni stradali, legate principalmente a soste selvagge e infrazioni alla circolazione.

Parallelamente agli interventi sulle strade, la Polizia Locale, in stretta sinergia con la Capitaneria di Porto e il Dipartimento Demanio e Patrimonio, ha passato al setaccio chioschi e stabilimenti balneari. Le verifiche, mirate a controllare i titoli autorizzativi, l’estensione delle strutture e la regolarità del noleggio di attrezzature, hanno portato a provvedimenti drastici. A carico di due stabilimenti sono scattati il sequestro amministrativo e l’informativa di reato: in totale, sono stati sigillati 44 ombrelloni e 88 lettini posizionati in violazione delle norme.