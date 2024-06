Latina, convocata conferenza dei sindaci a tema sanità

Il sindaco di Latina Matilde Celentano ha convocato, per il prossimo 18 giugno, la riunione della conferenza dei sindaci pontini per la sanità. L’adunanza, con all’ordine del giorno “Nuovo atto di autonomia aziendale dell’Azienda sanitaria locale di Latina”, è prevista in prima convocazione alle 10 e in seconda alle 11.

“Sarà il commissario straordinario della Asl di Latina, la dottoressa Sabrina Cenciarelli, ad illustrare il contenuto dell’atto aziendale, segnalando ai Sindaci del territorio le novità introdotte rispetto al precedente documento approvato. La sanità pontina sta attraversando un periodo di profonda riorganizzazione dei servizi, della rete ospedaliera e delle strutture sanitarie alla luce delle nuove disposizioni e dei nuovi stanziamenti della Regione Lazio”, ha precisato il sindaco Celentano, evidenziando anche “la bontà dei nuovi accordi tra il pubblico e il privato per il potenziamento e miglioramento dell’offerta sanitaria sul territorio”.

“La conferenza dei sindaci da me presieduta che avrà luogo il 18 giugno prossimo – ha ricordato la prima cittadina – è la terza dal mio insediamento. Nei due precedenti appuntamenti, il primo a novembre con l’allora direttrice generale Silvia Cavalli per fare il punto sullo stato dell’arte dei progetti di Pnrr e il secondo a febbraio con il presidente della Regione Francesco Rocca sulla riorganizzazione della rete ospedaliera, ho avuto modo di apprezzare la collaborazione fattiva, oltre che istituzionale, dei sindaci della provincia di Latina. Si è aperta, per la prima volta in questa provincia, un reciproco scambio di comunicazioni e informazioni sulle necessità del territorio rappresentate dai sindaci e sulle risposte dell’azienda sanitaria. Sono certa – ha concluso il sindaco Celentano – che proseguiremo su questo percorso per uno dei bisogni primari delle nostre comunità, che è quello della salute”.