Latina, coppia aggredita dai propri cani. Paura e ferite

Un normale sabato sera stava per trasdformarsi in tragedia per una coppia di Latina. Non sono in pericolo di vita, ma sono entrambi ricoverati in ospedale, dove sono stati trasportati in codice rosso, due giovani del capoluogo, azzannati dai due cani di grossa taglia di proprietà dell’uomo. Come riporta Latina Oggi, tutto è iniziato quando, come avviene spesso, la fidanzata si è introdotta nel cancello di casa del compagno nella serata di sabato. Poi l’inaspettato: i due animali si sono avventati sulla ragazza in modo violento quanto inatteso vista l’indole mai aggressiva degli animali. Intervenuto per salvarla, anche il padrone ha subito delle ferite. L’intervento della Polizia ha evitato il peggio, così come il personale del 118 ha immediamente soccorso la coppia. Gli animali adesso saranno sottoposti a degli accertamenti da parte degli specialisti veterinari.