Latina, coppia di anziani derubata in piazza in pieno giorno

Una coppia di anziani è stata vittima di un furto mentre si godeva il tempo seduta su una panchina nei giardini davanti alla chiesa di Santa Maria Goretti, in mezzo al consueto viavai di auto e pedoni. Un malvivente ha approfittato della loro vulnerabilità e, avvicinatosi furtivamente, ha sottratto la borsa della donna, che era posata tra lei e il marito. Essendo entrambi ultraottantenni, non hanno potuto reagire al furto. Un passante, testimone dell’accaduto, ha tentato di inseguire il ladro, ma quest’ultimo è riuscito a dileguarsi a piedi. Tuttavia, nella fuga, il borseggiatore ha abbandonato la borsa in strada, dopo averne preso i pochi spiccioli contenuti. L’uomo, stando al racconto della vittima a Latina Oggi, indossava una mascherina bianca spiegando come purtroppo quella piazza sia spesso frequentata da persone poco raccomandabili. L’episodio sottolinea ancora una volta i pericoli che si annidano in questa zona, rendendo evidente la necessità di una maggiore sicurezza per i residenti.