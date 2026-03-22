Latina, Cosenza rimane indigesta. Volpe: “Combatteremo fino alla fine”

Era partita alla grande, poi gli svarioni difensivi hanno penalizzato il Latina, caduto malamente tra le mura nemiche dello stadio “Marulla” di Cosenza. In merito a quanto accaduto in terra cosentina è poi intervenuto, al termine della gara, mister Gennaro Volpe:

“Siamo venuti qui con la testa giusta e con un’idea chiara di quello che volevamo fare. L’approccio è stato molto buono, siamo andati in vantaggio, dispiace aver subito praticamente subito l’1-1″.

“Sapevamo di affrontare una squadra forte, con valori importanti e che fa un altro tipo di campionato. Noi abbiamo lottato e messo in campo tutte le energie possibili. Nel secondo tempo siamo un po’ calati, inevitabilmente, e abbiamo preso gol nel finale in una situazione che potevamo leggere meglio. Sappiamo che il campionato è difficile e che bisogna combattere fino alla fine”.

“La stanchezza può aver inciso, sarebbe inutile negarlo. Quando si gioca così tanto ravvicinato qualcosa si paga, però voglio essere chiaro: non esistono alibi e non esistono scuse. Il calendario è difficile per tutti, ma noi dobbiamo andare oltre. Questo campionato ti impone di fare i conti contro tutto e tutti: contro la fatica, contro gli episodi, contro le difficoltà”.

“Giocare in casa può darci qualcosa in più, soprattutto grazie al supporto della nostra gente. In questo momento ogni dettaglio può fare la differenza. Detto questo, dobbiamo migliorare anche il rendimento fuori casa: per raggiungere i nostri obiettivi serve continuità, indipendentemente dal campo.”