Latina, Crecco in sala stampa: “Dobbiamo migliorare, vogliamo riprendere la strada giusta in questo campionato”

Luca Crecco, centrocampista del Latina, è intervenuto oggi in sala stampa per rispondere alle domande dei giornalisti, queste le sue dichiarazioni: “Come mi spiego questo momento? Siamo dispiaciuti per i risultati. Le prestazioni secondo me ci sono state. Non ci spieghiamo neanche noi come sia arrivata la sconfitta contro il Giugliano perché soprattutto il primo tempo la prestazione c’è stata. Stiamo lavorando per migliorare gli aspetti che ci hanno penalizzato. Siamo calati anche fisicamente nel secondo tempo. La squadra ha delle qualità e son sicuro che usciremo da questo momento e arriveranno ottimo risultato. C’era molta confusione in campo? Si è vero, non c’è stato un cambio di ritmo ma avevamo anche due giocatori che non stavano bene fisicamente, avevano sentito un fastidio. Sicuramente ci siamo trovati in difficoltà. Volevamo approcciare in maniera diversa il secondo tempo. Abbiamo analizzato la gara e stiamo lavorando per migliorare questi aspetti. Da quando siamo qui ti abbiamo visto quinto o terzino, nasci mezzala, ipotesi ritorno in quel ruolo? Dove mi mette il mister sono a disposizione, la mezzala l’ho fatta per tanti anni poi sono stato arretrato come terzino e quinto, mi sono sempre trovato bene sulla fascia. La mezzala mi piace ma è il mister che fa le formazioni, dove mi impiega io sono a disposizione. Parlavi di giocatori che non stavano bene, il responso parla di due infortuni di livello Come reagisce il gruppo a queste notizie? Mi dispiace per Maurizio (Scravaglieri n.d.r.), un infortunio del genere, ti pregiudica un’annata. Fanno parte del calcio, noi andiamo avanti, ci riuniamo, il gruppo fa la forza e saremo vicini a Maurizio. Si fatica ad andare in area, stare valutando alternative con l’inserimento di centrocampisti? Nell’ultima gara Di Livio soprattutto nel primo tempo andava in profondità, le occasioni ci sono state, stiamo lavorando per creare più presupposti per offendere in avanti. Hai militato in tante squadre una di queste è sicuramente la Lazio, quanto ti ha formato questo club? Giocare con gente di categorie superiori ti fa alzare il livello anche in allenamento. Quando sono dovuto scendere di categoria mi ritrovavo ad avere un passo differente e la giocata la vedevo prima. Ti forma molto, allenarti e giocare con certa gente. Siamo nella settimana Che porta a Benevento, contro quelli che sono i più forti insieme a Cerignola e Picerno, pronti a giocarvela nonostante i valori differenti? Sicuramente ce la giocheremo come con tutte, le partite come abbiamo visto, sono tutte difficili. Sarà un campo difficile, una squadra forte ma siamo pronti e consapevoli della nostra forza, vogliamo riprendere la strada giusta per affrontare questo campionato. Sei voluto tornare a Latina, hai pensato al altro o è stata questa la scelta che più ti piaceva? Mi sono trovata benissimo lo scorso anno con il gruppo e la città, quando c’è stata l’opportunità di tornare non c’ho pensato due volte. È uno dei gruppi migliori degli ultimi anni.”