Bon Sinclair al Fogliano Hotel New Life venerdì 4 agosto. Un evento atteso a Latina, unico nel sue genere in questa estate, sia sulla costa costa pontina che e laziale. Parliamo del noto dj e producer musicale di origini francesi, che nel corso della sua carriera ha raggiunto fama internazionale, firmando diverse canzoni di successo, tra cui: World, Hold on, Love Generation, Far l’amore, Sound of freedom, We could be dancing, Rock this Party, Rock the party e Burning.

Il concerto serale si terrà a Capoportiere, negli spazi del Fogliano Hotel New Life, deciso e determinato, con la collaborazione delle istituzioni locali, nel portare a Latina un artista di caratura mondiale, tra i più acclamati della scena musicale. Un lavoro in corso da diversi mesi, con una macchina organizzativa complessa, attivata per consentire lo svolgimento dell’evento in maniera sicura e con la massima possibilità da parte degli spettatori di poter godere al meglio di uno spettacolo straordinario.

Dopo la performance dello scorsa estate, al Fogliano Hotel, di un un altro grande artista musicale come Jimmy Sax, Latina si conferma una delle tappe più importanti dell’estate musicale italiana, in grado di offrire importanti occasioni di divertimento.