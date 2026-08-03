Latina custodisce la Torcia Olimpica di Milano Cortina 2026

La Torcia Olimpica di Milano Cortina 2026 è arrivata ufficialmente a Latina. La Fondazione Milano Cortina 2026 ha donato il prestigioso cimelio al Comune come riconoscimento per il contributo offerto dalla città in occasione del passaggio del Viaggio della Fiamma Olimpica, lo scorso 26 dicembre 2025.

Una giornata rimasta nella memoria della comunità pontina, che aveva accolto l’evento con una grande partecipazione popolare: circa 10mila persone avevano accompagnato il percorso della Fiamma, con 38 tedofori protagonisti lungo il tragitto da via Don Torello fino a piazza della Libertà, dove era stato acceso il braciere olimpico.

«Accogliere ed esporre oggi una Torcia Olimpica nella casa comunale è motivo di immenso orgoglio per tutta la nostra comunità – ha dichiarato il sindaco Matilde Celentano –. Questo dono rappresenta la passione, l’energia e lo spirito di coesione che Latina ha saputo esprimere in quella giornata storica».

Soddisfazione anche da parte dell’assessore allo Sport Andrea Chiarato, che ha sottolineato il lavoro svolto nei mesi precedenti all’evento da uffici comunali, forze dell’ordine, volontari e realtà sportive del territorio: «La consegna della Torcia Olimpica rappresenta il coronamento di un impegno imponente e lascia alla città una testimonianza indelebile di un successo organizzativo e umano».

La Torcia entrerà ora a far parte del patrimonio del Comune di Latina, come simbolo dei valori olimpici di sport, inclusione e unità.