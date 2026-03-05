Latina da applausi al Francioni: 2-0 al Sorrento e un calcio alla crisi

Il Latina si lascia alle spalle la crisi tornando a vincere al Francioni dopo sei turni di astinenza. Un Cioffi trascinatore assoluto e grande protagonista della serata e i gol di Lipani e Parigi stendono il Sorrento e fanno tornare il sorriso al popolo neroblu. Ha funzionato tutto a meraviglia nella serata della 30esima giornata di campionato, turno infrasettimanale che va ad inserirsi in un calendario già fittissimo per un Latina che il 18 marzo dovrà giocarsi anche l’andate della finale di Coppa Italia.

La squadra di Volpe, assente per squalifica al suo posto ancora mister Guida, porta a casa il quarto punto in 4 giorni dopo il pareggio di Giugliano e avvicina in classifica proprio il Sorrento, scavalcando anche Picerno e Cavese (quest’ultima impegnata nel serale), tornando di nuovo furi dalla zona playout.

Protagonista, con tanto di standing ovation, come detto l’attaccante Cioffi che stavolta parte titolare al posto di Sylla (Fasan ancora fuori così come a sorpresa l’eterno Tomaselli). Il fantasista campano risolve un primo tempo che si stava facendo complicando, innescato da De Ciancio che lo lancia furbescamente calciando una punizione che trova sguarnita la difesa dei campani. Cioffi fa fuori due uomini e poi mette al centro dove Lipani, tutto solo, segna l’1-0. Stesso copione al 20′ della ripresa guando Cioffi fa fuori un difensore con un numero di tacco sulla linea di fondo poi pennella al centro dell’area. La difesa spazza di testa, ma in area Parigi in rovesciata segna un eurogol aggiungendo un’altra perla alla sua collezione di 12 centri stagionali in questo campionato. Applausi a scena aperta per lui e per un Latina tornato finalmente a sorridere.

Latina Calcio 1932 – Sorrento 2-0

Latina: Mastrantonio, Ercolano, Porro, Riccardi (61’ Pellitteri), Marenco, De Ciancio, Parodi, Carillo (73’ Calabrese), Lipani (73’ Scravaglieri), Cioffi (69’ Quieto) Parigi. A disposizione: Basti, Iosa, Sylla, Di Giovannantonio, De Marchi, Vona, Metawie. Allenatore: Cisco Guida.

Sorrento: Del Sorbo, Crecco, D’Ursi, Cuccurullo, Esposito (59’ Santini), Solcia (70’ Tonni), Ricci (70’ Bernabeo) Capezzi (79’ Potenza), Paglino (45’ Milan), Colombini, Portanova. A disposizione: Harrasser, D’Aniello, Fusco, Matera, Cangianiello, Vilardi, Diop. Allenatore: Cristian Serpini.

Arbitro: Andrea Terribile di Bassano del Grappa.

Assistenti: Leonardo Tesi di Padova e Manuel Cavalli di Bergamo.

IV Uomo: Alessandro Colelli di Ostia Lido.

Operatore FVS: Alessandro Rastelli di Ostia Lido.

Marcatori: 40’ Lipani (L), 66’ Parigi (L)

Ammoniti: 58’ De Ciancio (L), 61’ Milan (S), 68’ Santini (S), 77’ Capezzi (S), 91’ Tonni (S)

Angoli: Latina 5 – 2 Sorrento

Recuperi: 1’ pt / 6’ st

Note: Spettatori totali 1738 di cui 1212 abbonati e 36 ospiti